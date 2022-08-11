DGS 2022 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal kontenjanları! 2022 DGS üniversite taban puanları ve sıralamaları!

2022 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler ise konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, DGS 4 yıllık kontenjanlar neler? DGS taban puanları ve sıralamaları nasıl? DGS paun hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
DGS SINAVI AÇIKLANDI MI?
2022 sınav takvimine göre söz konusu sınavın sonuçları 12 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.
2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.