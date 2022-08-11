DGS 2022 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal kontenjanları! 2022 DGS üniversite taban puanları ve sıralamaları!

2022 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler ise konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, DGS 4 yıllık kontenjanlar neler? DGS taban puanları ve sıralamaları nasıl? DGS paun hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...