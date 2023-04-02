Deprem bölgesindeki 1 milyon 226 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın, depremden etkilenen kişilerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, olası travma sonrası stres belirtilerinin olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun dönemde daha uyum sağlayıcı bir işlevselliğin ve baş etmenin artırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere psikolojik ilk yardım uygulandığını ifade etti.
1 MİLYON 226 BİN 659 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK
Özer, "Depremden hemen sonra afet bölgesindeki 10 ilde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından 782 bin 739 öğrenci ve 443 bin 920 de velimiz olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Ayrıca deprem bölgesinden diğer illere giden Bakanlığımız bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yerleştirilen öğrenci ve velilerimizle de yaklaşık 1 milyon 25 bin görüşme yapılarak psikolojik ilk yardım hizmeti sunuldu." bilgisini paylaştı.
4 İLDE 44 NOKTADA PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BİRİMİ OLUŞTURULDU
Eğitim öğretimin 27 Mart'ta başladığı ve depremden en çok etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinde psikososyal destek hizmeti çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Özer, bu illerde rehberlik ve araştırma merkezlerine bağlı 44 noktada rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri biriminin oluşturulduğunu bildirdi.