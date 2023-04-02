Deprem bölgesindeki 1 milyon 226 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti

Bu birimlerin açılmasıyla Malatya'da 9 bin 8, Kahramanmaraş'ta 9 bin 849, Hatay'da 12 bin 677 ve Adıyaman'da 4 bin 844 öğrenci ve veliye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulduğunu anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Bu illerde okulların açılmasıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan psikososyal eylem planı doğrultusunda, deprem psikoeğitim programı sınıf rehber öğretmenleri, kayıp ve yas psikoeğitim programları ise rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımız tarafından öğrencilerimize uygulanmaya başlandı. Öğretmen ve velilere yönelik kayıp ve yas sürecine ilişkin bilgilendirme oturumları da rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından düzenleniyor." dedi.