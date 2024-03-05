Bursluluk sınavı ne zaman 2024? İOKBS bursluluk başvurusu uzatıldı mı? 2024 Bursluluk sınavı için gerekli belgeler neler? Giriş yerleri..

İOKBS sınavı için geri sayım başladı ve öğrenciler, sınav tarihine hazırlıklarını tamamlamak için harekete geçiyor. Sınav giriş belgeleri, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve öğrenciler kişisel bilgileriyle çıktı alabilecekler.
İOKBS sınavı için geri sayım başladı ve öğrenciler, sınav tarihine hazırlıklarını tamamlamak için harekete geçiyor. Sınav giriş belgeleri, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve öğrenciler kişisel bilgileriyle çıktı alabilecekler.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
Bursluluk sınavı 2024 başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
İOKBS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 2024 yılında 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
MEB'DEN BU SENE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.
Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.
İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.