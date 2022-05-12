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    • Eğitim
    • 12.05.2022 10:15
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    • 12.05.2022 10:15
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    Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf bursluluk İOKBS sınavı ne zaman 2022?

    Bursluluk sınavı başvuru 2022 ne zaman sona erecek? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İOKBS sınavı ne zaman 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı tarihi araştırmaları sürerken başvuru işlemlerini henüz tamamlamış olanların aradığı bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavı başvuru 2022 ne zaman sona erecek?

    Nisan ayında başlayan Bursluluk sınavı başvuru 2022 ne zaman sona erecek? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik bursluluk sınavı yapılacak ve sınav tarihinin yanı sıra başvurulara dair bilgiler de merak konusu oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartlarını bilmeyenler ve henüz başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış olan İOKBS sınavı ne zaman 2022 hakkında bilgi edinmek istiyor. Bursluluk sınavı hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2022?

    Bu yıl İOKBS başvuruları 21 Nisan'da başladı. Başvurular 13 Mayıs'ta bitecek. 4 Eylül tarihinde ise bursluluk sınavı gerçekleştirilecek.

    BURSLULUK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

    Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

    Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

        Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

        Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname"de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

        Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2021 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

        Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

        Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

        "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla

        "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" istenmez.
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        Haberler Eğitim Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf bursluluk İOKBS sınavı ne zaman 2022?
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