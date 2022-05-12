AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF final sınavı ne zaman 2022?

Açık öğretim olarak üniversite eğitimini okuyan öğrenciler AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları Nisan ayında tamamlandı ve şimdi gözler bahar dönemi final sınavlarına çevrildi, peki tarih belli oldu mu? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2022?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğrefim 2021 – 2022 bahar dönemi final sınavı 21 – 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF final sınavları giriş yerleri henüz belli olmadı. Final sınavından bir hafta önce belli olması bekleniyor.
AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.