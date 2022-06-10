auzefsinav.istanbul.edu.tr bütünleme sınav tarihi 2022! AUZEF geçme notu hesaplama 2022: Harf notu hesaplama nasıl yapılır?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.