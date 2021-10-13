Burs başvuruları ne zaman 2021? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte şartlar...

BURS İÇİN ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?

Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.

Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.

%40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.

Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.

Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.

Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.