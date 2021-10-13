Burs başvuruları ne zaman 2021? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte şartlar...

Burs başvuruları ne zaman 2021? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen ve böylece eğitim hayatlarını ekonomik olarak daha rahat geçirmelerini sağlayan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularını hangi tarihte alacak, açıklama geldi mi? İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?
KYK burs başvuruları henüz başlamadı. YKS 2. ve sonuncu ek tercihler önümüzdeki günlerde tamamlandıktan sonra KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvuru tarihini henüz ilan etmedi. YKS 2. ek tercihlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Buna göre KYK burs başvuruları da Ekim ayının ortalarında başlayabilir. GSB'den son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
2021 KYK BURSLARI NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.