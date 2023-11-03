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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: İstanbul, Mersin, Kayseri...

Son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Başta Mersin olmak üzere, İstanbul, Kayseri ve diğer bir çok ilde öğrenci ve veliler okulların bugü tatil olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji'nin 14 kenti sarı kodla uyarmasının akabinde bir çok ilde kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. Mersin Valiliği, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Peki bugün okullar tatil mi? 3 Kasım 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: İstanbul, Mersin, Kayseri...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 07:00 Güncelleme 03 Kasım 2023, 07:07
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: İstanbul, Mersin, Kayseri...

Bugün okullar tatil mi sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olaral araştırılmaya başlandı. Peki 3 Kasım 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil? İşte son durum...

BUGÜN (3 KASIM 2023 CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?

Herhangi bir il valiliğinden şuan için 'tatil' duyurusu yapılmadı. Konuyla ilgili Mersin Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kentte 3 Kasım 2023 Cuma günü okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

MERSİN HAVA DURUMU

03 Kasım Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | En Düşük Sıcaklık 18 - En Yüksek Sıcaklık 25

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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