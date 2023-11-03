BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklama: İstanbul, Mersin, Kayseri...

BUGÜN (3 KASIM 2023 CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?

Herhangi bir il valiliğinden şuan için 'tatil' duyurusu yapılmadı. Konuyla ilgili Mersin Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kentte 3 Kasım 2023 Cuma günü okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.