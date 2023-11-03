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1. dönem 1 hafta (9 gün) tatil GÜNDEMDE! Kasım ara tatili kaldırıldı mı? Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2023- 2024 TATİL GÜNLERİ!

1. dönemin ilk ara tatili yaklaşıyor. Kasım ayına girmemizle birlikte milyonlarca öğrenci 1 haftalık ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MEB tarafından 2023-2024 yılı için tatil günlerini açıkladı. Buna göre 1 haftalık ara tatile çok az bir süre kaldı. Öğrenciler hafta sonlarının da dahil edilmesiyle toplamda 9 gün tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Ara tatil kaldırıldı mı?'' sorusuna yanıt verdi. Peki Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 07:51 Güncelleme 03 Kasım 2023, 07:51
1. dönem 1 hafta 9 gün tatil GÜNDEMDE! Kasım ara tatili kaldırıldı mı? Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2023- 2024 TATİL GÜNLERİ!

''Kasım ara tatili kaldırıldı mı? Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? '' soruları Kasım ayında en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. 81 ilde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dört gözle ara tatili bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında okulların ne zaman tatil olacağını ve kapanacağı tarihi duyurdu. İşte 2023- 2024 tatil günleri ve Bakan Tekin'in açıklamaları...

1. DÖNEM 1 HAFTA ( 9 GÜN ) KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de netleşti.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

ARA TATİL KALDIRILDI MI? MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuştu:

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var.

Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir.

Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."

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