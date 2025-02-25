Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından, yeni haftada alınacak kararlar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
Fotoğraflar: AA
25 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
🔴TOKAT'IN REŞADİYE İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde de kar nedeniyle eğitime ara verildi.
🔴 ZONGULDAK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 25 Şubat Salı günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ancak malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
🔴 KASTAMONU'DA 10 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu bildirildi. Bu nedenle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.
🔴 TRABZON'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
🔴 ORDU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen 'güvenlik, sağlık, karla mücadele' birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.
🔴 BARTIN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.
🔴 SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Tavlı, açıklamasında, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi. Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.
🔴 POSOF'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi. Posof'ta gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle çok sayıda mahallenin oylu ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığınca öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı. Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
🔴 RİZE VE ARTVİN'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Rize ve Artvin'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman beklediğimiz ve hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten ve bereketten etkilenen vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin de aksadığını aktaran Baydaş, şunları kaydetti:
"Geçen hafta perşembe, cuma ve bugün tatil etmiştik. Bugün de yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık ve yarın (25 Şubat Salı) eğitim-öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık. Bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesaj, video ve fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmeye hem karın tadını ve keyfini çıkarmaya hem de kitap okuyarak bir yandan da derslerimizdeki eksiklerimizi değerlendirmeye bir fırsat görmemiz lazım."