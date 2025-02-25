Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından, yeni haftada alınacak kararlar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Fotoğraflar: AA

25 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ



🔴TOKAT'IN REŞADİYE İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

🔴 ZONGULDAK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 25 Şubat Salı günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ancak malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

🔴 KASTAMONU'DA 10 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu bildirildi. Bu nedenle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

🔴 TRABZON'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

🔴 ORDU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen 'güvenlik, sağlık, karla mücadele' birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

🔴 BARTIN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.