İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrencinin gündeminde ara tatil var. İkinci dönem ara tatilinin Nisan ayında uygulanacağı biliniyor. MEB 2022 takvimine göre ara tatil 11 Nisan'da başlayacak. Öğrenciler yarın son derslerine girecek. Bir çok öğrenci yarın derslerin yarım gün mü, yoksa tam gün mü işleneceğini merak ediyor. Peki BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 8 Nisan Cuma dersler yarım gün mü? İlkokul, ortaokul, lise ara tatilde ödev var mı?
YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?
2022 ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil öncesi son derslerine yarın girecek. Yani 8 Nisan Cuma günü dersler tam gün şeklinde işlenecek.
ARA TATİLDE ÖDEV VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğretmenleri öğrencilere ödev verilmemesi konusunda uyarmıştı. Bakan Özer, "Tatilde ödev yok" demişti.
Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da ara tatil ile ilgili, "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." diye konuştu.
Öğretmenlerin mesleki gelişimi için dijital platformlarda öğretmen bilişim ağı oluşturduklarını aktaran Özer, öğretmenlerin Türkiye'nin istedikleri yerinden o platformlara girerek eğitimleri tamamladıkları zaman hiçbir sorun olmayacağını sözlerine ekledi.
MESLEKİ EĞİTİM GELİŞİMİ
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Ardından yaz tatili başlayacak.