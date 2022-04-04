2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıfları kapsıyor! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik duyuru! LGS-YKS için flaş gelişme! Tüm öğrenciler bugünden itibaren...

Uzman bir ekip tarafından her ay hazırlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin yedincisi bugün yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. İlgiyle takip edilen yardımcı kaynak paketleri bu yıl Ekim ayından bu yana her ay düzenli olarak yayımlanıyor. Söz konusu bu destek paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, Merkezî Sınav'a yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları ve çözümlü soru bankaları bulunuyor.