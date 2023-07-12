Boğaziçi Üniversitesi bölümleri 2023! Boğaziçi Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Boğaziçi Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!

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