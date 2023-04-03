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    • Eğitim
    • 03.04.2023 17:36
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    • 03.04.2023 17:36
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    Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 Nisan ayı okullar kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı + ikinci ara tatil...

    Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. . Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, yılın ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşecek. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Nisan tatili ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi?

    Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor.

    RAMAZAN AYIYLA BİRLEŞECEK!

    3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek. 2022-2023 ara takvimine göre, okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

    ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

    17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

        OKULLARDA NİSAN ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

        Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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        Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.
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