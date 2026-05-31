Bayram sonrası okula gidiş stresi nasıl azaltılır? Velilerin hayatını kurtaracak 4 küçük rutin
Kurban Bayramı tatilinde değişen uyku ve günlük yaşam düzeni birçok öğrencinin okula dönüş sürecini zorlaştırdı. Uzmanlar özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda isteksizlik, dikkat dağınıklığı ve sabah uyanma problemlerinin görülebileceğini belirtiyor.
- Bayram tatilinde çocukların günlük rutinlerden uzaklaşması okul dönemine adaptasyonu zorlaştırıyor.
- Uzmanlar, kısa tatillerin çocuklar tarafından uzun ara gibi algılanabildiğini ve davranış değişikliklerinin geçici olduğunu belirtiyor.
- Özellikle sabah erken kalkma zorunluluğunun ortadan kalkması okul dönüşünde sıkıntı yaratıyor.
- Bayramda ilgi odağı olan çocuklar okul kurallarına uyum sağlamakta zorlanabiliyor.
- Uzmanlar, çocukların okula dönüşünü kolaylaştırmak için günlük rutinlerin yeniden oluşturulmasını öneriyor.
Bayram tatilinde geç saatlere kadar uyanık kalmak, ekran süresinin artması ve aile ziyaretleri nedeniyle günlük rutinlerden uzaklaşan çocuklar, okul dönemine yeniden adapte olmakta güçlük yaşayabiliyor. Uzmanlar bu durumu "mikro tatil rehaveti" olarak tanımlıyor.
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, kısa süreli tatillerin bile çocuklar tarafından uzun bir ara gibi algılanabildiğine dikkat çekilirken, ilk günlerde yaşanan davranış değişikliklerinin çoğunlukla geçici olduğu ifade ediliyor.
KISA TATİL UZUN ARA GİBİ ALGILANABİLİYOR
Çocuklar için birkaç günlük düzen değişikliği bile günlük alışkanlıkların bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle sabah erken kalkma zorunluluğunun ortadan kalkması, okul dönüşünde en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor.
Bu süreçte bazı öğrenciler okula gitmek istemezken, bazıları ders sırasında dikkat toplamakta zorlanabiliyor. Uzmanlara göre birkaç günlük uyum süreci yaşanması doğal kabul ediliyor.
BAYRAM İLGİ MERKEZİ OLAN ÇOCUKLAR ZORLANABİLİYOR
Bayram boyunca aile büyükleriyle vakit geçiren ve ilginin odağında bulunan çocuklar için okul ortamına geri dönmek kolay olmayabiliyor. Evde daha serbest bir düzen yaşayan çocuklar, okul kurallarıyla yeniden karşılaştıklarında zorlanabiliyor.
Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda anneden ayrılmak istememe, sınıfa girmeyi reddetme ya da ağlama gibi tepkiler görülebiliyor. İlkokul çağındaki öğrencilerde ise unutkanlık ve motivasyon kaybı daha sık gözlemleniyor.
EN ZOR SAATLER SABAH SAATLERİ
Uzmanlar, okul dönüşünün en kritik bölümünün sabah saatleri olduğuna dikkat çekiyor. Tatilde geç uyuyup geç kalkan çocukların biyolojik saatlerinde kayma yaşanabiliyor.
Bu nedenle ilk günlerde:
- Uyanmakta zorlanma
- Huysuzluk
- Sinirlilik
- Ağlama krizleri
- İsteksizlik
gibi durumlarla karşılaşılabiliyor.
Velilerin çocukları bir gecede eski düzenlerine döndürmeye çalışmasının ise süreci daha da zorlaştırabileceği belirtiliyor.
OKULA UYUM İÇİN KÜÇÜK RUTİNLER ÖNERİLİYOR
Uzmanlara göre çocukların okula dönüşünü kolaylaştıran en etkili yöntemlerden biri günlük rutinleri yeniden oluşturmak.
Bunun için ailelere şu önerilerde bulunuluyor:
- Akşam çantayı birlikte hazırlamak
- Ertesi günün kıyafetlerini önceden belirlemek
- Okul sonrası kısa bir yürüyüş planlamak
- Uyku saatlerini kademeli olarak eski düzene çekmek
Bu tür küçük hazırlıkların çocuklarda güven duygusunu güçlendirdiği ve okula dönüş stresini azalttığı ifade ediliyor.
ÇOCUKLARLA DOĞRU İLETİŞİM KURMAK ÖNEMLİ
Uzmanlar, dönüş günlerinde çocuklarla kurulan iletişimin de uyum sürecini etkilediğini belirtiyor. Genel sorular yerine daha somut sorular yöneltmenin çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.
"Bugün okul nasıldı?" sorusu yerine;
- Bugün seni en çok güldüren şey neydi?
- Teneffüste hangi oyunu oynadınız?
- Arkadaşlarınla neler yaptın?
gibi soruların daha verimli sonuç verdiği belirtiliyor.
İLK GÜNLERDEKİ DEĞİŞİMLER NORMAL KARŞILANMALI
Uzmanlara göre bayram sonrası ilk 48 saat içinde görülen davranış değişiklikleri çoğu zaman geçici oluyor. Çocukların büyük bölümü birkaç gün içinde yeniden okul temposuna uyum sağlıyor.
Bu nedenle ailelerin sabırlı olması, çocuklardan ilk günden itibaren yüksek performans beklememesi ve geçiş sürecini doğal karşılaması tavsiye ediliyor.