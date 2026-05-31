Bayram sonrası okula gidiş stresi nasıl azaltılır? Velilerin hayatını kurtaracak 4 küçük rutin

Uzmanlar, kısa tatillerin çocuklar tarafından uzun ara gibi algılanabildiğini ve davranış değişikliklerinin geçici olduğunu belirtiyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, kısa süreli tatillerin bile çocuklar tarafından uzun bir ara gibi algılanabildiğine dikkat çekilirken, ilk günlerde yaşanan davranış değişikliklerinin çoğunlukla geçici olduğu ifade ediliyor.

Bayram tatilinde geç saatlere kadar uyanık kalmak, ekran süresinin artması ve aile ziyaretleri nedeniyle günlük rutinlerden uzaklaşan çocuklar, okul dönemine yeniden adapte olmakta güçlük yaşayabiliyor. Uzmanlar bu durumu "mikro tatil rehaveti" olarak tanımlıyor.

Bayramda değişen uyku düzeni, bazı çocukların okula dönüşünü zorlaştırabiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KISA TATİL UZUN ARA GİBİ ALGILANABİLİYOR

Çocuklar için birkaç günlük düzen değişikliği bile günlük alışkanlıkların bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle sabah erken kalkma zorunluluğunun ortadan kalkması, okul dönüşünde en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor.

Bu süreçte bazı öğrenciler okula gitmek istemezken, bazıları ders sırasında dikkat toplamakta zorlanabiliyor. Uzmanlara göre birkaç günlük uyum süreci yaşanması doğal kabul ediliyor.

BAYRAM İLGİ MERKEZİ OLAN ÇOCUKLAR ZORLANABİLİYOR

Bayram boyunca aile büyükleriyle vakit geçiren ve ilginin odağında bulunan çocuklar için okul ortamına geri dönmek kolay olmayabiliyor. Evde daha serbest bir düzen yaşayan çocuklar, okul kurallarıyla yeniden karşılaştıklarında zorlanabiliyor.

Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda anneden ayrılmak istememe, sınıfa girmeyi reddetme ya da ağlama gibi tepkiler görülebiliyor. İlkokul çağındaki öğrencilerde ise unutkanlık ve motivasyon kaybı daha sık gözlemleniyor.