AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF 2021 son dakika! AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 yılında 1. dönem vize sınav tarihlerini açıkladı. Eğitimlerini açıktan alan binlerce öğrenci ara dönem sınavları için bekleyişte! Sınavların yüz yüze yapılacağının açıklanmasının ardından sınav giriş belgesi hakkında araştırmalar hızlandı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini öğremek istiyor. Peki AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF 2021 sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı son dakika? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte son dakika gelişmeler...
AUZEF 2021 1. DÖNEM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF sınav takvimi açıklandı. Güz yarıyılı ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
AUZEF vize sınavları için adaylar giriş belgelerini nereden alacaklarını araştırıyor. AUZEF sınav giriş belgelerine "sinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabilecekler.
HES KODU ZORUNLULUĞU!
Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.