Bütünleme sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrenciler belgelerine ATA AÖF Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ile ATAAOF mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirken, sınav yeri ve oturum bilgilerini de bu platformlardan görüntüleyebilecek.

ATA AÖF 2025-2026 bahar yarıyılı bütünleme sınavı 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. (Görsel: Takvim foto arşivi)

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvime göre bahar yarıyılı bütünleme sınavları 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar toplam üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Oturum programı şu şekilde olacak:

1. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi - Saat 09.30

2. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi - Saat 14.00

3. Oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar - Saat 15.00

Final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Bütünleme sınavına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, belgelerini ATA AÖF Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden veya ATAAOF mobil uygulaması aracılığıyla kolayca temin edebiliyor. Sınav günü adayların giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER KATILABİLİYOR?

Bahar yarıyılı final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında olup eksik dersini tamamlamak isteyenler ve notunu yükseltmeyi hedefleyen adaylar bütünleme sınavına katılabiliyor. Bu sınav, öğrenciler için akademik başarılarını artırma açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı ise 13 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2025-2026 akademik takvimine göre ATA AÖF yaz okulu sınavı ile mezuniyet üç ders sınavı 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Bu sınavlara ilişkin giriş belgelerinin ise sınav tarihi yaklaştığında fakülte tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.