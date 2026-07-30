2026 YÖKDİL 2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YÖKDİL/2 sınavına katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için önemli bir hatırlatma da yapıldı. ÖSYM, sınav günü saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağını belirterek, adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerektiğini vurguladı.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-YÖKDİL/2 kapsamında adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda sınava giriş belgeleri adayların erişimine sunuldu.
BELGELER AİS ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alıyor.
2026 YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV GÜNÜ SAATİNE DİKKAT
ÖSYM, sınav uygulamasına ilişkin kuralları da bir kez daha hatırlattı. Buna göre, 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak YÖKDİL/2 sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.