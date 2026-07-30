Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar için önemli bir hatırlatma da yapıldı. ÖSYM, sınav günü saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağını belirterek, adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerektiğini vurguladı.

2026 YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. (Görsel: Takvim foto arşiv)

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-YÖKDİL/2 kapsamında adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda sınava giriş belgeleri adayların erişimine sunuldu.

BELGELER AİS ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alıyor.

2026 YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların bina ve salon atamaları tamamlandı. (Görsel: Takvim foto arşiv)

SINAV GÜNÜ SAATİNE DİKKAT

ÖSYM, sınav uygulamasına ilişkin kuralları da bir kez daha hatırlattı. Buna göre, 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak YÖKDİL/2 sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.