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    • Eğitim
    • 07.03.2023 16:32
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    • 07.03.2023 16:32
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    AÖL YENİ SINAV TARİHLERİ 2023! AÖL sınavları başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

    2023 AÖL sınav tarihleri için meraklı bekleyiş devam ederken öğrenciler bir yandan internet arama motorlarında konuya ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. Peki AÖL sınavları başladı mı, ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte AÖL (Açık Lise) yeni sınav tarihleri ve diğer detaylar...

    AÖL YENİ SINAV TARİHLERİ 2023!

    AÖL sınavları ne zaman, online mi, uzaktan mı merak ediliyor. Açık lise kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla 3 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldı. Gözler şimdi 2. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki AÖL sınavları hangi tarihre başlayacak? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

    AÖL KAYIT YENİLEME DUYURUSU!

    MEB tarafından yapılan açıklamada, ''Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.'' ifadesi yer aldı.

    KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

    Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

    KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

    👉1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

        Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
        Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        👉2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

        👉3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
        Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

            AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ?

            Açık Lise 2. dönem sınavlar tarihlerine ilişkin henüz açıklama gelmedi. Sınavların Nisan ayı içeriside olması beklenirken 1. dönem sınavları online yapılmıştı. Bir duyuru gelmedi ancak 2. dönem sınavlarının da online olması beklenenler arasında.

            Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

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            Haberler Eğitim AÖL YENİ SINAV TARİHLERİ 2023! AÖL sınavları başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
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