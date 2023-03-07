AÖL YENİ SINAV TARİHLERİ 2023! AÖL sınavları başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL sınavları ne zaman, online mi, uzaktan mı merak ediliyor. Açık lise kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla 3 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldı. Gözler şimdi 2. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki AÖL sınavları hangi tarihre başlayacak? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL KAYIT YENİLEME DUYURUSU!
MEB tarafından yapılan açıklamada, ''Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır.'' ifadesi yer aldı.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR
👉1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)