AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 2. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavlarına katılım sağlıyor. 2. dönem vize sınavları 1 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından günler geçti öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte sonuç tarihi ve 2022 2. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.