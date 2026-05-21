AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? Sınav takvimi ve ücreti
MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ekranını erişime açtı. Binlerce öğrenci için süreç başlarken 750 TL kayıt ücretini yatıranların sınav iptali yaşamamak için mutlaka ders seçimi de yapması gerekiyor. Peki AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Kimler e-Sınav'a girmek zorunda? İşte MEB'in yayımladığı takvim ve fotoğraflı giriş belgesi uyarısının detayları.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme sürecini başlattı. Kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin belirlenen tarihler içinde ücret ödemesi ve ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 8 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 15 Mayıs itibarıyla başladı. Öğrenciler, kayıtlarını 8 Haziran 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yenileyebilecek.
Kayıt sürecinde öğrencilerin hem sınav ücretini yatırması hem de ders seçimi ekranındaki işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin sınav işlemleri sistem üzerinden oluşturulmayacak.
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 750 TL OLDU
2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak açıklandı. Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrenciler ücretlerini;
MEB'in resmi ödeme ekranı,
- Ziraat Bankası,
- VakıfBank,
- Halkbank
üzerinden ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığıyla yatırabilecek.
9 VE DAHA AZ DERS SEÇENLER İÇİN E-SINAV ZORUNLULUĞU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, e-Sınav sistemine dahil olacak.
Bu öğrenciler, e-Sınav randevusu alarak sınavlara elektronik ortamda katılacak. Söz konusu adaylar basılı evrakla gerçekleştirilecek yüz yüze sınavlara giremeyecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, belirlenen okullarda basılı evrak yöntemiyle uygulanacak.
e-Sınav sistemini tercih eden öğrencilerin sınavları ise 1 Temmuz ile 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
FOTOĞRAFSIZ SINAV GİRİŞ BELGESİ OLANLAR SINAVA ALINMAYACAK
Bakanlık, sınav giriş belgelerinde fotoğraf bulunmasının zorunlu olduğunu da hatırlattı. Sistemde güncel fotoğrafı yer almayan öğrencilerin, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Fotoğrafı bulunmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.