Ders seçimi yapmayan öğrencilerin sınav sistemi aktif olmayacak.

9 VE DAHA AZ DERS SEÇENLER İÇİN E-SINAV ZORUNLULUĞU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, e-Sınav sistemine dahil olacak.

Bu öğrenciler, e-Sınav randevusu alarak sınavlara elektronik ortamda katılacak. Söz konusu adaylar basılı evrakla gerçekleştirilecek yüz yüze sınavlara giremeyecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, belirlenen okullarda basılı evrak yöntemiyle uygulanacak.

e-Sınav sistemini tercih eden öğrencilerin sınavları ise 1 Temmuz ile 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.