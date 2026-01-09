AÖL 2. dönem kayıtları başladı! İşte son başvuru tarihi ve ücreti

18 yaşını doldurmuş ve öğrenim bilgileri sistemde yer alan adaylar, kayıt ücretini yatırmaları şartıyla e-Devlet üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ancak bu adayların, sınav öncesinde fotoğraflarını mutlaka halk eğitimi merkezlerinde sisteme yükletmeleri gerekiyor. 18 yaşından küçük öğrenciler ise kayıt işlemlerini velileriyle birlikte yapacak.

(AA)

AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

Kayıt yenileme işlemleri; öğrencilik durumu "aktif", "beklemeli" veya "kayıt yenilememiş" olan adaylar için 8 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ücret muafiyeti kapsamında yer alan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden ise herhangi bir ödeme alınmayacak.