AÖL 2. dönem kayıtları başladı! İşte son başvuru tarihi ve ücreti
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Başvurular halk eğitimi merkezleri veya e-Devlet üzerinden yapılacak. AÖL kayıt ücreti 750 TL olarak açıklanırken son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin detayları açıkladı. 8 Ocak 2026 itibarıyla başlayan başvurular belirlenen takvim doğrultusunda halk eğitimi merkezleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
AÖL 2. dönem yeni kayıt tarihleri ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak adaylar için süreç başladı. e-Okul'da aktif kaydı bulunmayan öğrenciler 8-27 Ocak 2026 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerine başvuru yapabilecek.
Örgün eğitimde kaydı bulunan öğrenciler ise dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar AÖL'ye geçiş başvurusunda bulunabilecek.
AÖL'ye geçiş hakkı olan ve yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan adaylar doğrudan halk eğitimi merkezlerine başvuracak. Özel durumu bulunan öğrenciler için ise il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ön onay alınması gerekecek.
e-Devlet üzerinden kayıt yapılabilir
18 yaşını doldurmuş ve öğrenim bilgileri sistemde yer alan adaylar, kayıt ücretini yatırmaları şartıyla e-Devlet üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ancak bu adayların, sınav öncesinde fotoğraflarını mutlaka halk eğitimi merkezlerinde sisteme yükletmeleri gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrenciler ise kayıt işlemlerini velileriyle birlikte yapacak.
AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman?
Kayıt yenileme işlemleri; öğrencilik durumu "aktif", "beklemeli" veya "kayıt yenilememiş" olan adaylar için 8 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.MEB AGS kontenjan dağılımı açıklandı
AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ücret muafiyeti kapsamında yer alan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden ise herhangi bir ödeme alınmayacak.
AÖL 2. dönem sınav tarihleri nasıl?
- Yüz yüze sınavlar: 14-15 Mart 2026
- e-Sınav uygulamaları: 6 Mart – 13 Nisan 2026
- Sınav sonuçları: 22 Nisan 2026
- Fotoğrafı sistemde bulunmayan öğrenciler sınavlara alınmayacak.
e-Sınava kimler başvurabilecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem e-Sınav uygulamasına;
- AÖL'de kayıtlı olup 9 veya daha az dersi bulunan öğrenciler (engelli ve KKTC dışındaki yurt dışı öğrenciler hariç),
- Tutuklu ve hükümlü öğrenciler,
- KKTC'de bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç) ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınav için başvurabilecek.