AÖF yaz okulu yönetmeliği Resmi Gazete'de: Tek sınav sistemi, mazeret hakkı ve yeni kurallar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği yeni Yaz Okulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2019 tarihli düzenlemeyi tamamen ortadan kaldıran yeni mevzuatla birlikte; yaz okulu eğitim süresi, ders seçimi kuralları ve mazeret sınavı hakkında bilgilere yer verildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini ilgilendiren Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme; eğitim süresi, sınav sistemi, kayıt işlemleri ve ücretlendirme gibi birçok konuda güncel uygulamaları netleştirdi.
Yönetmeliğe göre yaz okulu, bahar dönemi sonu sınavlarının ardından açılabilecek. Ancak öğrenciler için yaz okuluna katılım zorunlu tutulmayacak. Açılacak dersler ve uygulama esasları ise üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenecek.
YAZ OKULU EN AZ 5 HAFTA SÜRECEK
Yeni yönetmelikte yaz okulunun süresine ilişkin ayrıntılar da yer aldı.
Buna göre yaz okulu, sınavlar dahil olmak üzere en az beş hafta sürecek. Yaz okulunda geçirilen süre ise öğrencilerin azami öğrenim süresi hesabına dahil edilmeyecek.
BAŞARI NOTU TEK SINAVLA BELİRLENECEK
Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri sınav sistemi oldu.
Yaz okulunda öğrencilerin başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılacak. Gerçekleştirilecek sınavın başarı notuna etkisi yüzde 100 olacak. Harf notları ve genel not ortalamaları da bu sınav sonuçlarına göre yeniden hesaplanacak.
KAYIT YENİLEMEYEN ÖĞRENCİLER DE KATILABİLECEK
Güz veya bahar döneminde kayıt yenilemeyen öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilecek.
Ancak yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, ceza süreleri boyunca yaz okulunda ders alamayacak.
DERS SEÇİMİ SONRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK
Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, ilan edilen tarihler içerisinde ders seçimlerini gerçekleştirecek.
Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ders seçimlerine ilişkin talepler değerlendirmeye alınmayacak. Öğrenciler ayrıca başka yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders seçemeyecek.
MAZERET SINAVI HAKKI VERİLMEYECEK
Yönetmelikle birlikte yaz okulunda mazeret sınavı uygulanmayacağı da kesinleşti.
Herhangi bir nedenle sınava katılamayan öğrenciler için ek sınav düzenlenmeyecek ve yeni bir sınav hakkı tanınmayacak.
YAZ OKULU ÜCRETLERİ AYRI TAHSİL EDİLECEK
Yaz okulunda alınacak dersler için ödenecek ücretler, güz ve bahar dönemlerinde ödenen öğretim ücretlerinden bağımsız olacak.
Derslerin açılması halinde yatırılan ücretler iade edilmeyecek. Ancak öğrencinin seçtiği dersin açılmaması durumunda, ilgili ders için ödenen tutar geri ödenecek.
2019 TARİHLİ YÖNETMELİK KALDIRILDI
Yeni düzenlemeyle birlikte 2019 yılında yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Öte yandan daha önce kapatılan İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı programlarda kayıtlı olan, mezun durumda bulunan veya kaydı silinen öğrencilerin işlemlerinin de yeni yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.