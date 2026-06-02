AÖF yaz okulu yönetmeliği Resmi Gazete'de: Tek sınav sistemi, mazeret hakkı ve yeni kurallar

Güz veya bahar döneminde kayıt yenilemeyen öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilecek.

MAZERET SINAVI HAKKI VERİLMEYECEK

Yönetmelikle birlikte yaz okulunda mazeret sınavı uygulanmayacağı da kesinleşti.

Herhangi bir nedenle sınava katılamayan öğrenciler için ek sınav düzenlenmeyecek ve yeni bir sınav hakkı tanınmayacak.

YAZ OKULU ÜCRETLERİ AYRI TAHSİL EDİLECEK

Yaz okulunda alınacak dersler için ödenecek ücretler, güz ve bahar dönemlerinde ödenen öğretim ücretlerinden bağımsız olacak.

Derslerin açılması halinde yatırılan ücretler iade edilmeyecek. Ancak öğrencinin seçtiği dersin açılmaması durumunda, ilgili ders için ödenen tutar geri ödenecek.

2019 TARİHLİ YÖNETMELİK KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte 2019 yılında yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan daha önce kapatılan İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı programlarda kayıtlı olan, mezun durumda bulunan veya kaydı silinen öğrencilerin işlemlerinin de yeni yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.

