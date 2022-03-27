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    • Eğitim
    • 27.03.2022 12:28
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    • 27.03.2022 12:29
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    ✍AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 🔎Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınav tarihi...

    AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ✍AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 🔎Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrenci bahar dönemi sınavlarının tarihleriyle ilgili bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    Binlerce öğrencinin merak ettiği sorular arasında AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır yer alıyor ve AÖF sınav yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi'ne bağlı üniversite eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler açıköğretim bahar dönemi sınav tarihlerinin Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulup duyurulmadığı merak konuu oldu. Derslerine çalışanlar ve sınav tarihini dört gözle bekleyenler AÖF ile ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilir.

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

    Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak

    AÖF SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

    AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

    KİMLER AÖF'E KAYIT YAPTIRABİLİR?

    Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
    a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
    b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
    c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

        Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
        Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

        Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
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        Haberler Eğitim ✍AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 🔎Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınav tarihi...
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