✍AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 🔎Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınav tarihi...

Binlerce öğrencinin merak ettiği sorular arasında AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır yer alıyor ve AÖF sınav yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi'ne bağlı üniversite eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler açıköğretim bahar dönemi sınav tarihlerinin Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulup duyurulmadığı merak konuu oldu. Derslerine çalışanlar ve sınav tarihini dört gözle bekleyenler AÖF ile ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilir.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak
AÖF SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.
KİMLER AÖF'E KAYIT YAPTIRABİLİR?
Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;