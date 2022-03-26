AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı?✍Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022? AÖL 3. dönem kayıt yenileme

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖL 2.dönem sınavlarının tamamlanması ve yakın zamanda sonuçların açıklanmasının ardından gözler bir sonraki dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem kayıt yenileme zamanı duyuruldu mu? AÖL kayıt yenilemesi yapacak olan ve nasıl yapılacağını bilmeyenler için detayları haberimizde derledik.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde düzenleneceği duyuruldu.
AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara, http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.