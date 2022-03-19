Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Kimler AÖF kayıt yaptırabilir?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce kişi sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Peki AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin Şubat ayında tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. İlk kez başvuru yapacak olanlar ise kimler AÖF kayıt yaptırabilir sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak
KİMLER AÖF'E KAYIT YAPTIRABİLİR?
Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;