ALES/2 başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav tarihi
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte ALES/2 başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazandı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2026 ALES/2 başvuruları 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İşte sonuç açıklanma tarihi dahil ÖSYM'nin ilan ettiği o kritik tablo.
Akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği 2026 ALES/2 takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netleşti.
İlk oturuma katılamayan ya da mevcut puanını yükseltmek isteyen adaylar, haziran ayında başlayacak başvuru sürecinin ardından temmuz ayında sınava girecek. Sonuçlar ise ağustos ayında erişime açılacak.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 18 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Yılın ikinci ALES oturumu 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavda adaylar, lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde kullanılacak puanı almak için ter dökecek.
ALES sonuçları, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımlarında da önemli kriterler arasında yer alıyor.
SONUÇLAR AĞUSTOSTA AÇIKLANACAK
ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
2026 ALES/2 TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|Başvuru Başlangıcı
|10 Haziran 2026
|Başvuru Bitişi
|18 Haziran 2026
|Sınav Tarihi
|26 Temmuz 2026
|Sonuçların Açıklanması
|14 Ağustos 2026
Akademik kariyer planlaması yapan adayların başvuru ve sınav süreçlerini kaçırmamak için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri öneriliyor.