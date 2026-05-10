Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan binlerce aday bugün 2026-ALES/1 heyecanı yaşayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği sınava bu yıl 176 binden fazla aday başvurdu. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra yurt dışındaki bazı merkezlerde de uygulanacak sınav, sabah saatlerinde başlayacak.
ÖSYM, adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için özellikle bina giriş saatine dikkat çekti. Kuruma göre saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
ALES/1 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
Sınavın saat 12.45'te sona ermesi bekleniyor.
Sınava giriş saatleri ise şu şekilde:
ÖSYM, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca sınav başladıktan sonra adaylar salonlara alınmayacak.
SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
ALES'te adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak.
Böylece adaylar toplamda:
Soruların, belirli bir bölüm bilgisinden çok adayların muhakeme ve akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı belirtildi.
ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
Sınavın değerlendirme sürecinde çoktan seçmeli test sistemi uygulanacak. Yanlış cevapların dörtte biri doğru cevaplardan düşülecek.
Adayların puanları üç farklı türde hesaplanacak:
Puan türlerine göre test ağırlıkları şöyle olacak:
|Puan Türü
|Sayısal Test
|Sözel Test
|Sayısal
|%75
|%25
|Sözel
|%25
|%75
|Eşit Ağırlık
|%50
|%50
ÖSYM, sınav sonrası iptal edilen veya cevabı değiştirilen sorular olması durumunda puanlamanın güncellenmiş cevap anahtarı üzerinden yeniden yapılacağını açıkladı.
Sonuçlar internet üzerinden açıklanacak
ALES sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Sistem üzerinden açıklanan bilgiler resmi tebliğ sayılacak.
Sonuç ekranında adayların:
ÖSYM ayrıca sonuç belgeleri için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" uygulamasının kullanılacağını duyurdu.
ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU: PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumuna katılan adaylar şimdi sonuç tarihine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-ALES/1 sonuçlarının 5 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
ALES PUANLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?
ALES sonuçları, Türkiye'de lisansüstü eğitim başvurularında önemli kriterlerden biri olmaya devam ediyor.
Sınav sonuçları;
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre sınav puanları, açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
176 BİNDEN FAZLA ADAY BAŞVURDU
ÖSYM Başkanı Bayram Ersoy da sınava ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ersoy, 2026 yılının ilk ALES uygulamasına toplam 176 bin 823 adayın başvurduğunu açıkladı.