Sınav puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç türde hesaplanacak ve açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 sınavı 13 Nisan'da saat 10.15'te başlayacak ve 176 bin 823 aday katılacak.

ÖSYM, adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için özellikle bina giriş saatine dikkat çekti. Kuruma göre saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan binlerce aday bugün 2026-ALES/1 heyecanı yaşayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği sınava bu yıl 176 binden fazla aday başvurdu. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra yurt dışındaki bazı merkezlerde de uygulanacak sınav, sabah saatlerinde başlayacak.

ÖSYM'nin uyguladığı ALES/1 sınavı sabah saat 10.15'te başlıyor.

ALES/1 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

Sınavın saat 12.45'te sona ermesi bekleniyor.

Sınava giriş saatleri ise şu şekilde:

Sınav başlangıç saati: 10.15

Sınav süresi: 150 dakika

Sınav bitiş saati: 12.45

Son bina giriş saati: 10.00

ÖSYM, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca sınav başladıktan sonra adaylar salonlara alınmayacak.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

ALES'te adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak.

Böylece adaylar toplamda:

50 sayısal soru

50 sözel soru

Toplam 100 soru cevaplayacak.

Soruların, belirli bir bölüm bilgisinden çok adayların muhakeme ve akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı belirtildi.