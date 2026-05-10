ALES 1 kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Puan hesaplama ve sonuç tarihi

Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen 176 binden fazla aday için beklenen gün geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Peki ALES saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek ve adaylara kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler.

  • ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 sınavı 13 Nisan'da saat 10.15'te başlayacak ve 176 bin 823 aday katılacak.
  • Sınav 150 dakika sürecek, adaylar toplam 100 soru (50 sayısal, 50 sözel) cevaplayacak ve saat 10.00'dan sonra binalara giriş yapılamayacak.
  • ALES sonuçları 5 Haziran'da ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden açıklanacak ve basılı belge gönderilmeyecek.
  • Sınav puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç türde hesaplanacak ve açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacak.
  • ALES puanları yüksek lisans, doktora başvuruları, akademik kadro alımları ve yurt dışı eğitim seçimlerinde kullanılacak.

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan binlerce aday bugün 2026-ALES/1 heyecanı yaşayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği sınava bu yıl 176 binden fazla aday başvurdu. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra yurt dışındaki bazı merkezlerde de uygulanacak sınav, sabah saatlerinde başlayacak.

ÖSYM, adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için özellikle bina giriş saatine dikkat çekti. Kuruma göre saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'nin uyguladığı ALES/1 sınavı sabah saat 10.15'te başlıyor.

ALES/1 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

Sınavın saat 12.45'te sona ermesi bekleniyor.

Sınava giriş saatleri ise şu şekilde:

  • Sınav başlangıç saati: 10.15
  • Sınav süresi: 150 dakika
  • Sınav bitiş saati: 12.45
  • Son bina giriş saati: 10.00

ÖSYM, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca sınav başladıktan sonra adaylar salonlara alınmayacak.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

ALES'te adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak.

Böylece adaylar toplamda:

  • 50 sayısal soru
  • 50 sözel soru
  • Toplam 100 soru cevaplayacak.

Soruların, belirli bir bölüm bilgisinden çok adayların muhakeme ve akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı belirtildi.

ALES puanları yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Sınavın değerlendirme sürecinde çoktan seçmeli test sistemi uygulanacak. Yanlış cevapların dörtte biri doğru cevaplardan düşülecek.

Adayların puanları üç farklı türde hesaplanacak:

  • ALES Sayısal
  • ALES Sözel
  • ALES Eşit Ağırlık

Puan türlerine göre test ağırlıkları şöyle olacak:

Puan TürüSayısal TestSözel Test
Sayısal%75%25
Sözel%25%75
Eşit Ağırlık%50%50

ÖSYM, sınav sonrası iptal edilen veya cevabı değiştirilen sorular olması durumunda puanlamanın güncellenmiş cevap anahtarı üzerinden yeniden yapılacağını açıkladı.

Sonuçlar internet üzerinden açıklanacak

ALES sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Sistem üzerinden açıklanan bilgiler resmi tebliğ sayılacak.

Sonuç ekranında adayların:

  • Doğru ve yanlış cevap sayıları
  • Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları
  • Başarı sıralamaları yer alacak.

ÖSYM ayrıca sonuç belgeleri için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" uygulamasının kullanılacağını duyurdu.

ALES sonuçları açıklandıktan sonra 5 yıl boyunca geçerli olacak.

ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU: PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumuna katılan adaylar şimdi sonuç tarihine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-ALES/1 sonuçlarının 5 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınav sonrası puanlar sayısal, sözel ve eşit ağırlık türlerinde hesaplanacak.

ALES PUANLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

ALES sonuçları, Türkiye'de lisansüstü eğitim başvurularında önemli kriterlerden biri olmaya devam ediyor.

Sınav sonuçları;

  • Yüksek lisans ve doktora başvurularında
  • Akademik kadro alımlarında
  • Yurt dışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilecek adayların seçiminde
  • Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre sınav puanları, açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

176 BİNDEN FAZLA ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Bayram Ersoy da sınava ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ersoy, 2026 yılının ilk ALES uygulamasına toplam 176 bin 823 adayın başvurduğunu açıkladı.

