2026 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB tarihi açıkladı

LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ve veli, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav merkezleri ve oturum saatlerine ilişkin takvimi netleştirirken, sınav tarihindeki değişiklik de dikkat çekti.

2026 LGS, yapılan tarih değişikliği sonrası 13 Haziran'da uygulanacak.

LGS TARİHİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2026 LGS'nin tarihi Dünya Kupası maç programı nedeniyle değiştirildi. Daha önce 14 Haziran'da yapılması planlanan sınav, A Milli Futbol Takımı'nın aynı gün sabah saatlerinde maça çıkacak olması nedeniyle bir gün öne çekildi.

Buna göre LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

27 Mayıs 2026 tarihi baz alındığında öğrencilerin sınava hazırlanması için 17 günlük süreç kaldı.