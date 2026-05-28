2026 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tarihini Dünya Kupası maç programı nedeniyle bir gün öne çekerek 13 Haziran Cumartesi gününe aldı. Saat 09.30'da başlayacak sınav öncesi, adayların salonlara girebilmesi için zorunlu olan fotoğraflı sınav giriş belgelerinin okul müdürlüklerince erişime açılacağı tarih de netleşti. İşte 90 soruluk LGS’nin oturum saatleri, giriş belgesi alma tarihi ve temmuz ayı tercih takvimi.
- 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Dünya Kupası maç programı nedeniyle 13 Haziran 2026'ya çekildi.
- Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
- Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek.
- LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde 'www.meb.gov.tr' üzerinden açıklanacak.
- LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026'da ilan edilecek.
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ve veli, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav merkezleri ve oturum saatlerine ilişkin takvimi netleştirirken, sınav tarihindeki değişiklik de dikkat çekti.
LGS TARİHİ DEĞİŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2026 LGS'nin tarihi Dünya Kupası maç programı nedeniyle değiştirildi. Daha önce 14 Haziran'da yapılması planlanan sınav, A Milli Futbol Takımı'nın aynı gün sabah saatlerinde maça çıkacak olması nedeniyle bir gün öne çekildi.
Buna göre LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
27 Mayıs 2026 tarihi baz alındığında öğrencilerin sınava hazırlanması için 17 günlük süreç kaldı.
LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri üzerinden alınabilecek.
Öğrencilerin sınav günü yanında bulundurması gereken belgeler şöyle:
- Fotoğraflı sınav giriş belgesi
- Geçerli kimlik belgesi
Eksik belgeyle sınava giriş yapılamayacağı için öğrencilerin evraklarını önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
2026 LGS'de öğrenciler, 8. sınıf müfredatındaki kazanımlardan sorumlu olacak. Sınav iki oturum halinde uygulanacak.
SÖZEL OTURUM
Saat 09.30'da başlayacak ilk oturumda adaylara toplam 50 soru yöneltilecek. Oturum süresi 75 dakika olacak.
Sözel bölümde şu dersler yer alacak:
- Türkçe
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Yabancı Dil
Sayısal Oturum
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu bölümde öğrencilere toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Sayısal bölüm dersleri şöyle:
- Matematik
- Fen Bilimleri
SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sonuçlarını "www.meb.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri basılı şekilde gönderilmeyecek.
Aynı tarihte liselere yerleştirmede kullanılacak kontenjan tabloları da yayımlanacak.
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ NETLEŞTİ
LGS tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
NAKİL BAŞVURULARI AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuç süreci, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülecek.
Nakil döneminde öğrenciler, puan ve kontenjan durumuna göre yeniden tercih yapabilecek.