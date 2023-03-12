ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP'TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? MEB- Valilik açıklamaları burada!

Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. 3 ilde yarın açılıyor, netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yapıldı. Ayrıca Adana Valisi Süleyman Elban ve Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesaplarından öğrencilere seslendi. Peki Adana, Osmaniye, Gaziantep'te yarın okul var mı, tatil mi? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? İşte MEB- Valilik açıklamaları...
ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP'TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?
Yarın Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar açılacak.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.
Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi.
ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR
Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.