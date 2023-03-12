ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP'TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? MEB- Valilik açıklamaları burada!

Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. 3 ilde yarın açılıyor, netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yapıldı. Ayrıca Adana Valisi Süleyman Elban ve Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesaplarından öğrencilere seslendi. Peki Adana, Osmaniye, Gaziantep'te yarın okul var mı, tatil mi? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? İşte MEB- Valilik açıklamaları...