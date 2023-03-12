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    • Eğitim
    • 12.03.2023 09:05
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    • 12.03.2023 09:05
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    ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP'TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? MEB- Valilik açıklamaları burada!

    7 il için duyuru yapıldı, okullar o tarihte açılacak. Son dakika MEB ve Valilikten peş peşe açıklamalar yapıldı. Deprem felaketi nedeniyle 1 ayı aşkın süredir kapalı olan okulların açılacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrencinin beklediği anons yapıldı. Çocuklar okula ne zaman döneceklerini merak ediyordu. Peki Yarın Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okul var mı, tatil mi? Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

    ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP’TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

    Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. 3 ilde yarın açılıyor, netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yapıldı. Ayrıca Adana Valisi Süleyman Elban ve Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesaplarından öğrencilere seslendi. Peki Adana, Osmaniye, Gaziantep'te yarın okul var mı, tatil mi? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? İşte MEB- Valilik açıklamaları...

    ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP'TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

    Yarın Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar açılacak.

    Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.

    Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi.

    ADANA'DA DA EĞİTİM SÜRECİ BAŞLIYOR

    Adana Valisi Süleyman Elban da okulların açılma tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

    Paylaşımında, "Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum" sözlerine yer verdi.

        MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

        Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu.

        2023 OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı.İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bakanlık ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.

        Nisan ara tatili sebebiyle okullar 14 Nisan'da kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak. MEB'in dönem başında açıkladığı takvim şu şekilde;

        2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem başlangıcı 12 Eylül 2022

        Okullarda birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022

        Yarıyıl Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat (Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)

        İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023

        2022-2023 Okulların kapanışı ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023
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        Haberler Eğitim ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP'TE YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 3 ilde okullar ne zaman açılacak? MEB- Valilik açıklamaları burada!
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