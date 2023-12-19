Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta? 2023 MEB AÖL Aralık ayı sınav tarihleri ve oturum bilgileri!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. 1. Dönem yazılı sınavlarına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) duyuru geldi. Buna göre AÖL sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr ve aionet.meb.gov.tr adreslerinden sınav giriş belgelerini alabilecek. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta?