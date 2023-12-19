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Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta? 2023 MEB AÖL Aralık ayı sınav tarihleri ve oturum bilgileri!

2023 Açık Öğretim Lisesi sınavları yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgelerini 18 Aralık itibariyle erişime açtı. Sınava nerede, hangi okulda gireceklerini öğrenen öğrenciler bekleyişini sürdürürken bir yandan da ''Açık Öğretim Lise sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB AÖL Aralık ayı sınav tarihleri ve oturum bilgileri ve sınav giriş belgesi alma ekranı.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:18 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:21
Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta? 2023 MEB AÖL Aralık ayı sınav tarihleri ve oturum bilgileri!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. 1. Dönem yazılı sınavlarına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) duyuru geldi. Buna göre AÖL sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr ve aionet.meb.gov.tr adreslerinden sınav giriş belgelerini alabilecek. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta?

2023 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'den yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi;

''23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir!!!

Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.''

OTURUM BİLGİLERİ

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

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