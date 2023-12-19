Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta? 2023 MEB AÖL Aralık ayı sınav tarihleri ve oturum bilgileri!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. 1. Dönem yazılı sınavlarına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) duyuru geldi. Buna göre AÖL sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr ve aionet.meb.gov.tr adreslerinden sınav giriş belgelerini alabilecek. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta?
2023 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
✍AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
✍AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB'den yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi;
''23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır.
Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.