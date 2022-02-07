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    • Eğitim
    • 07.02.2022 09:13
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    • 07.02.2022 09:13
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    Açık öğretim lise kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor 2022? AÖL 2. dönem ders seçimi saat kaçta bitecek? Sınav tarihleri...

    Açık öğretim lise kayıtları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2021-2022 2. dönem açık lise kayıtları 27 Aralık'ta alınmaya başlanmıştı. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için uzatıldı. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri de şubat ayında tammalanacak. Peki, Açık öğretim lise kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor 2022? AÖL 2. dönem ders seçimi saat kaçta bitecek? AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Açık öğretim lise kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor 2022?

    AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Açık öğretim lise kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor 2022? AÖL 2. dönem ders seçimi saat kaçta bitecek? Sınav tarihleri...

    AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 11 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

    Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

    3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

    4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

        5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

        6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

        Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

        İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

        AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
        Öğrenim gördüğü toplam dönemin; Yapılacak olan sınavın ilk günü itibarıyla, on yedi yaşını bitirmeyen öğrenciler için en az 8, on yedi yaşını bitiren öğrenciler için ise en az 5 olması,
        Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
        Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.
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