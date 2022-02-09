Açık lise sınavları ne zaman 2022? MEB AÖL takvimi: AÖL 2. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi olacak?

2. dönem açık lise sınavlarının hangi aylarda ve nasıl yapılacağı belli oldu. AÖL sınavları MEB tarafından düzenlenmektedir. 2022 yılının 1. döneminde sınavlar yüz yüze yapılmıştı. 2. dönemde ise vaka artışları nedeniyle sınav gününü bekleyen adaylar bir yandan da Açık lise sınavları ne zaman 2022? AÖL 2. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi olacak? sorularına yanıt arıyor. Peki MEB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? İşte AÖL sınavları hakkında son dakika gelişmeler...