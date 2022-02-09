Açık lise sınavları ne zaman 2022? MEB AÖL takvimi: AÖL 2. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi olacak?

2. dönem açık lise sınavlarının hangi aylarda ve nasıl yapılacağı belli oldu. AÖL sınavları MEB tarafından düzenlenmektedir. 2022 yılının 1. döneminde sınavlar yüz yüze yapılmıştı. 2. dönemde ise vaka artışları nedeniyle sınav gününü bekleyen adaylar bir yandan da Açık lise sınavları ne zaman 2022? AÖL 2. dönem sınavları online mi, yüz yüze mi olacak? sorularına yanıt arıyor. Peki MEB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı mı? İşte AÖL sınavları hakkında son dakika gelişmeler...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı takvime göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi 2. dönem sınavları Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ise Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı da Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
İkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.
KAYITLAR UZATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Açık Öğretim Lisesi online sistemnlerin internet adresleri değişti.