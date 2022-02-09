9 Şubat Çarşamba kar tatili olan okulların tam listesi! Bugün okul var mı? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Uşak, Çankırı, Kütahya...

BUGÜN OKUL VAR MI?

9 Şubar Çarşamba günü için Valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE

İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

UŞAK

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların tatil edildiğini açıkladı.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı ve yarın sabaha kadar devam edileceği, hava sıcaklığının da eksi derecelere düşeceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Uşak Valiliği, okullara kar tatili verdi. Kar tatilini resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, "Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KÜTAHYA

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

TUNCELİ

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: KAR, FIRTINA GERİ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün beklenen yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli yağmur etkili olurken öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.