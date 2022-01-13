5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf taktir teşekkür hesaplama! 1. dönem ne zaman bitecek, karneler ne zaman verilecek?

1. dönem sona eriyor. 6 eylülde başlayan yüz yüze eğitime ocak ayında ara verilecek. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. 24 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak, öğrenciler 4 Şubat'a kadar tatil yapacak. Yarıyıl tatili için bekleyiş sürerken 1. dönem ne zaman bitecek, karneler ne zaman verilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf taktir teşekkür hesaplama ve karne tarihi...
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK, KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem 22 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Öğrencileri 16 günlük bir yarıyıl tatili bekliyor. Yarıtıl tatili 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2. dönem ara tatili de 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Özer, sömestr tatili tarihinin değişip değişmeyeceğine ilişkin şu ifadelere yer verdi;
"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.
850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.
Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.
Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık."