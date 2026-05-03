CANLI YAYIN
Geri

4 Mayıs Pazartesi okul tatili olan il ve ilçeler listesi: Fırtına ve kar eğitimi vurdu!

Türkiye’yi etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış sonrası Valilikler peş peşe son dakika duyurularını yayımladı. Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa’da eğitime ara verilen ilçe ve okulların tam listesi netleşti. Peki 4 Mayıs Pazartesi günü başka hangi illerde okullar tatil edildi? İşte can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı fırtına felaketinin ardından alınan flaş tatil kararları ve idari izin detayları.

Giriş Tarihi:
4 Mayıs Pazartesi okul tatili olan il ve ilçeler listesi: Fırtına ve kar eğitimi vurdu!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
  • Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi hasarlar meydana geldi.
  • Afyonkarahisar'da Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi, 8 ilçede ise taşımalı eğitim durduruldu.
  • Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.
  • Gaziantep'te hasar gören 39 okulda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkiledi. Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da alınan kararlarla bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilirken, hasar, ulaşım riski ve can kayıpları dikkat çekti.

Afyonkarahisar’da olumsuz hava nedeniyle üç ilçede eğitime ara verildi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

AFYONKARAHİSAR'DA İLÇE BAZLI KARAR: 3 İLÇEDE TAM, 8 İLÇEDE TAŞIMALI ARA

Afyonkarahisar Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kararın, özellikle ulaşımda yaşanabilecek riskler dikkate alınarak alındığı vurgulandı.

Taşımalı eğitim kapsamında ise şu ilçelerde kısmi ara kararı uygulandı:

Bolvadin
Şuhut
Çobanlar
İscehisar
Sultandağı
Başmakçı
İhsaniye
Kızılören

Ayrıca Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu bölgelerden Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri de izin kapsamına dahil edildi.

Buna karşılık il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdü. Eğitime ara verilen bölgelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gaziantep’te fırtına nedeniyle 39 okulda hasar meydana geldi.

GAZİANTEP'TE 39 OKUL HASAR GÖRDÜ

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları, bazı okullarda fiziki hasara yol açtı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi hasarların meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu okullarda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hasar bulunmayan diğer okullarda ise eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, sahadaki gelişmelere bağlı olarak ek tedbirlerin kaymakamlıklar tarafından duyurulacağını aktardı.

TATİL EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ

S.N.İlçeOkul / Kurum Adı
1NİZİPDazhöyük İlkokulu
2NİZİPSuboyu İlkokulu
3NİZİPSuboyu Ortaokulu
4NİZİPAşağı Bayındır İlkokulu
5NİZİPYukarı Bayındır Kemaliye İlkokulu
6NİZİPYukarı Bayındır İlkokulu
7NİZİPGülkaya Hacı Ömer-Hacı Zeliha Delipalta İlkokulu
8ŞahinbeyİPEKYOLU İLKOKULU
9ŞahinbeyHATİCE BÜYÜKBEŞE ORTAOKULU
10Şahinbey23 NİSAN ORTAOKULU
11ŞahinbeyŞEHİT SERVET TOMAK ORTAOKULU
12ŞahinbeyADİL SANİ KONUKOĞLU SPOR LİSESİ
13ŞahinbeyMÜCEVHER TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİ
14ŞahinbeyGHV EVREN-AHMET ÖĞÜCÜ ANAOKULU
15ŞahinbeyNURİ PAZARBAŞI ORTAOKULU
16ŞahinbeyMEHMET-EMİN DEMİRCAN KIZILAY ANAOKULU
17ŞahinbeyŞEHİT MEHMET NURİ AKDEMİR ORTAOKULU
18Şahinbey25 ARALIK İLKOKULU
19ŞehitkamilAbdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
20ŞehitkamilBerrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi
21ŞehitkamilBilim Ortaokulu
22ŞehitkamilEmine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu
23ŞehitkamilEmine Konukoğlu Ortaokulu
24ŞehitkamilGAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
25ŞehitkamilGazikent İlkokulu
26ŞehitkamilGürteks Gülşen Özkaya Anaokulu
27ŞehitkamilGürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu
28ŞehitkamilHacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu
29ŞehitkamilHayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi
30ŞehitkamilKozluyazı Şehit Er Hanifi Özcan Ortaokulu
31ŞehitkamilKürşat Tüzmen Ortaokulu
32ŞehitkamilMahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
33ŞehitkamilMozaik Ortaokulu
34ŞehitkamilNuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi
35ŞehitkamilÖmer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu
36ŞehitkamilVicdan-Ahmet Güner Ortaokulu
37ŞehitkamilHüseyin Çelik İlkokulu
38ŞehitkamilBedirkent Cemile-Ali Aydıngüler İlk/Orta Okulu
39YavuzeliYavuz Sultan Selim Ortaokulu

Şanlıurfa’da sağanak ve fırtına can kaybına neden oldu.

ŞANLIURFA'DA FIRTINA VE SAĞANAK: 1 CAN KAYBI, 40 YARALI

Şanlıurfa'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, özellikle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde ciddi sonuçlar doğurdu. Valilik açıklamasına göre yaşanan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Birecik ilçesinde:

  • 29 kişi yaralandı
  • 7 yaralı il merkezine sevk edildi
  • 22 yaralının tedavisi ilçe hastanesinde sürüyor

Viranşehir ilçesinde ise 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle her iki ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca hamile, kronik hastalığı bulunan ve özel ihtiyaçlı kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı.

İki ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi.

SAHADA YOĞUN MÜDAHALE: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaşanan olayların ardından bölge genelinde geniş çaplı müdahale başlatıldı. Belediye ekipleri, AFAD, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların koordineli şekilde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, özellikle olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "ara tatil" açıklaması: Yaz tatiline eklenmesi gündemde | Zorunlu eğitim süresi çıkışı
SONRAKİ HABER

Yaz tatilinin uzaması gündemde

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler