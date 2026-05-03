Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar'da Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi, 8 ilçede ise taşımalı eğitim durduruldu.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi hasarlar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkiledi. Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da alınan kararlarla bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilirken, hasar, ulaşım riski ve can kayıpları dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da olumsuz hava nedeniyle üç ilçede eğitime ara verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA İLÇE BAZLI KARAR: 3 İLÇEDE TAM, 8 İLÇEDE TAŞIMALI ARA

Afyonkarahisar Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kararın, özellikle ulaşımda yaşanabilecek riskler dikkate alınarak alındığı vurgulandı.

Taşımalı eğitim kapsamında ise şu ilçelerde kısmi ara kararı uygulandı:

Bolvadin

Şuhut

Çobanlar

İscehisar

Sultandağı

Başmakçı

İhsaniye

Kızılören

Ayrıca Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu bölgelerden Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri de izin kapsamına dahil edildi.

Buna karşılık il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdü. Eğitime ara verilen bölgelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayılacağı bildirildi.