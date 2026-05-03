Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkiledi. Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da alınan kararlarla bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilirken, hasar, ulaşım riski ve can kayıpları dikkat çekti.
AFYONKARAHİSAR'DA İLÇE BAZLI KARAR: 3 İLÇEDE TAM, 8 İLÇEDE TAŞIMALI ARA
Afyonkarahisar Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kararın, özellikle ulaşımda yaşanabilecek riskler dikkate alınarak alındığı vurgulandı.
Taşımalı eğitim kapsamında ise şu ilçelerde kısmi ara kararı uygulandı:
Bolvadin
Şuhut
Çobanlar
İscehisar
Sultandağı
Başmakçı
İhsaniye
Kızılören
Ayrıca Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu bölgelerden Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri de izin kapsamına dahil edildi.
Buna karşılık il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdü. Eğitime ara verilen bölgelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayılacağı bildirildi.
GAZİANTEP'TE 39 OKUL HASAR GÖRDÜ
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları, bazı okullarda fiziki hasara yol açtı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi hasarların meydana geldiği belirtildi.
Bu kapsamda, söz konusu okullarda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hasar bulunmayan diğer okullarda ise eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.
Yetkililer, sahadaki gelişmelere bağlı olarak ek tedbirlerin kaymakamlıklar tarafından duyurulacağını aktardı.
TATİL EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ
|S.N.
|İlçe
|Okul / Kurum Adı
|1
|NİZİP
|Dazhöyük İlkokulu
|2
|NİZİP
|Suboyu İlkokulu
|3
|NİZİP
|Suboyu Ortaokulu
|4
|NİZİP
|Aşağı Bayındır İlkokulu
|5
|NİZİP
|Yukarı Bayındır Kemaliye İlkokulu
|6
|NİZİP
|Yukarı Bayındır İlkokulu
|7
|NİZİP
|Gülkaya Hacı Ömer-Hacı Zeliha Delipalta İlkokulu
|8
|Şahinbey
|İPEKYOLU İLKOKULU
|9
|Şahinbey
|HATİCE BÜYÜKBEŞE ORTAOKULU
|10
|Şahinbey
|23 NİSAN ORTAOKULU
|11
|Şahinbey
|ŞEHİT SERVET TOMAK ORTAOKULU
|12
|Şahinbey
|ADİL SANİ KONUKOĞLU SPOR LİSESİ
|13
|Şahinbey
|MÜCEVHER TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİ
|14
|Şahinbey
|GHV EVREN-AHMET ÖĞÜCÜ ANAOKULU
|15
|Şahinbey
|NURİ PAZARBAŞI ORTAOKULU
|16
|Şahinbey
|MEHMET-EMİN DEMİRCAN KIZILAY ANAOKULU
|17
|Şahinbey
|ŞEHİT MEHMET NURİ AKDEMİR ORTAOKULU
|18
|Şahinbey
|25 ARALIK İLKOKULU
|19
|Şehitkamil
|Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|20
|Şehitkamil
|Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi
|21
|Şehitkamil
|Bilim Ortaokulu
|22
|Şehitkamil
|Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu
|23
|Şehitkamil
|Emine Konukoğlu Ortaokulu
|24
|Şehitkamil
|GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|25
|Şehitkamil
|Gazikent İlkokulu
|26
|Şehitkamil
|Gürteks Gülşen Özkaya Anaokulu
|27
|Şehitkamil
|Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu
|28
|Şehitkamil
|Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu
|29
|Şehitkamil
|Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi
|30
|Şehitkamil
|Kozluyazı Şehit Er Hanifi Özcan Ortaokulu
|31
|Şehitkamil
|Kürşat Tüzmen Ortaokulu
|32
|Şehitkamil
|Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|33
|Şehitkamil
|Mozaik Ortaokulu
|34
|Şehitkamil
|Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi
|35
|Şehitkamil
|Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu
|36
|Şehitkamil
|Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu
|37
|Şehitkamil
|Hüseyin Çelik İlkokulu
|38
|Şehitkamil
|Bedirkent Cemile-Ali Aydıngüler İlk/Orta Okulu
|39
|Yavuzeli
|Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
ŞANLIURFA'DA FIRTINA VE SAĞANAK: 1 CAN KAYBI, 40 YARALI
Şanlıurfa'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, özellikle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde ciddi sonuçlar doğurdu. Valilik açıklamasına göre yaşanan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.
Birecik ilçesinde:
Viranşehir ilçesinde ise 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle her iki ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca hamile, kronik hastalığı bulunan ve özel ihtiyaçlı kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı.
SAHADA YOĞUN MÜDAHALE: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yaşanan olayların ardından bölge genelinde geniş çaplı müdahale başlatıldı. Belediye ekipleri, AFAD, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların koordineli şekilde sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, özellikle olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.