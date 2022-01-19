21 ocak okullar tatil mi? 21 ocak okullar yarım gün mü? Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB flaş gelişmeyi duyurdu

21 ocak okullar tatil mi? 21 ocak okullar yarım gün mü? Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karneler ne zaman verilecek? soruları son günlerde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Okulların tatile girmesine çok az bir süre kaldı. Öğrenciler 2 haftalık tatil yapacak. Ardından ise yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatiline ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşten MEB'den son dakika gelişmeler....
21 OCAK TATİL Mİ?
Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini bekliyor. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Öğrenciler takvimde belirtilen tarihlere göre hareket edecek. Peki takvime göre 21 Ocak tatil mi?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Eğitim öğretim yılında son haftaya girildi. Öğrenciler 21 Ocak'ta karnelerini almaya hazırlanıyor. Bir yandan da karnelerin nasıl verileceği merak ediliyor. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verilecek.
21 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
Karnelerin elden teslim edilecek olması dolayısıyla öğrencilerin 21 Ocak günü okullarında hazır bulunması gerekiyor.
BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğretmenleri öğrencilere ödev verilmemesi konusunda uyardı. Bakan Özer, "Tatilde ödev yok" dedi.
İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi: