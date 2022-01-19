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    • Eğitim
    • 19.01.2022 10:32
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    • 19.01.2022 10:33
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    21 ocak okullar tatil mi? 21 ocak okullar yarım gün mü? Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB flaş gelişmeyi duyurdu

    Koronavirüs salgını sürecinde tedbirli olarak devam eden yüz yüze eğitime yarıyıl tatili arası verilecek. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sömestr tatili için heyecanlı bekleyişe devam ediyor. Yurdun bir çok bölgesinde bastıran yoğun kar yağışı eğitime zaman zaman ara verilmesine neden olsa da karneler MEB'in belirlediği tarihte dağıtılacak. Gündemde 21 ocak okullar tatil mi? 21 ocak okullar yarım gün mü? Okullar ne zaman kapanacak 2022? soruları yer alıyor. İşte MEB'den konuya ilişkin son açıklamalar...

    21 ocak okullar tatil mi?

    21 ocak okullar tatil mi? 21 ocak okullar yarım gün mü? Okullar ne zaman kapanacak 2022? Karneler ne zaman verilecek? soruları son günlerde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Okulların tatile girmesine çok az bir süre kaldı. Öğrenciler 2 haftalık tatil yapacak. Ardından ise yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatiline ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşten MEB'den son dakika gelişmeler....

    21 OCAK TATİL Mİ?

    Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilini bekliyor. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Öğrenciler takvimde belirtilen tarihlere göre hareket edecek. Peki takvime göre 21 Ocak tatil mi?

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Eğitim öğretim yılında son haftaya girildi. Öğrenciler 21 Ocak'ta karnelerini almaya hazırlanıyor. Bir yandan da karnelerin nasıl verileceği merak ediliyor. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verilecek.

    21 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

    Karnelerin elden teslim edilecek olması dolayısıyla öğrencilerin 21 Ocak günü okullarında hazır bulunması gerekiyor.

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMALAR

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğretmenleri öğrencilere ödev verilmemesi konusunda uyardı. Bakan Özer, "Tatilde ödev yok" dedi.

    İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi:

        "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

        Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
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        Haberler Eğitim 21 ocak okullar tatil mi? 21 ocak okullar yarım gün mü? Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB flaş gelişmeyi duyurdu
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