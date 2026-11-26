KİTAPÇIKTA GÜNCEL SORU TARZLARI YER ALIYOR Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşılabilecek. Sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek.

Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorularla, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

LGS 13 Haziran 2027'de yapılacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



45 SORU YER ALIYOR

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.

Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.