LGS'ye hazırlanan öğrenciler dikkat! MEB 2027'nin ilk örnek sorularını yayımladı: 45 soru ve çözümleri erişime açıldı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2027'de yapılacak sınav için hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığının MEBİ platformu üzerinden yayımlandı. Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2027'de yapılacak merkezi sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığının MEBİ platformu üzerinden yayımlandı.
KİTAPÇIKTA GÜNCEL SORU TARZLARI YER ALIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşılabilecek. Sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek.
PDF FORMATINDA İNDİRİLEBİLİR
Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorularla, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.
45 SORU YER ALIYOR
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.
Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.
Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.
MEBİ platformuna "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.