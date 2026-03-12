Sınav başvuruları 13 Mart 2026 tarihinde başlayıp 23 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) için beklenen süreç bugün itibarıyla resmen başladı. ÖSYM sınav takvimini ve başvuru kanallarını duyurdu.

ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Fotoğraf: ÖSYM X

SINAV 2 MAYIS'TA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uzman doktorların yan dal eğitimi alabilmek için ter dökeceği 2026-YDUS, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.