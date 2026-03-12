Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) için beklenen süreç bugün itibarıyla resmen başladı. ÖSYM sınav takvimini ve başvuru kanallarını duyurdu.
SINAV 2 MAYIS'TA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uzman doktorların yan dal eğitimi alabilmek için ter dökeceği 2026-YDUS, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDUS başvuruları bugün başladı
Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 13 Mart 2026 tarihinde başlayıp 23 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Adayların bu 10 günlük süre zarfında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
YDUS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
Adaylar başvurularını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek:
4 SORUDA 2026-YDUS BAŞVURU REHBERİ
Ücret, ödeme kanalları ve önemli saatler: İşte 2026-YDUS başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler…
Başvurular tam olarak ne zaman başlayıp bitiyor?
Başvurular 13 Mart 2026 saat 10:30 itibarıyla başladı. Son başvuru ve ödeme tarihi ise 23 Mart 2026 saat 23:59 olarak belirlendi.
2026-YDUS sınav ücreti ne kadar?
Adayların sınav başvurularının geçerli sayılması için 4.300 TL tutarındaki sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.
Ödemeler hangi bankalara ve nasıl yapılabilir?
KKTC'den başvuracak adaylar için bir kısıtlama var mı?
Bazı bankaların (Akbank, Albaraka, QNB Finansbank vb.) ödeme sistemleri KKTC başvurularını kapsamamaktadır. KKTC'deki adayların kılavuzda belirtilen uygun kanalları veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'ni kullanmaları önerilir.