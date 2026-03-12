CANLI YAYIN
2026 YDUS başvuruları başladı: İşte YDUS başvuru ekranı ve sınav takvimi

ÖSYM 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvurularının 13-23 Mart 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. 2 Mayıs 2026'da yapılacak sınav için adaylar başvurularını ÖSYM AİS veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026 YDUS başvuruları başladı: İşte YDUS başvuru ekranı ve sınav takvimi
  • ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • Sınav başvuruları 13 Mart 2026 tarihinde başlayıp 23 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.
  • Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, mobil uygulama veya ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecek.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) için beklenen süreç bugün itibarıyla resmen başladı. ÖSYM sınav takvimini ve başvuru kanallarını duyurdu.

ÖSYM tarafından Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Fotoğraf: ÖSYM X

SINAV 2 MAYIS'TA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uzman doktorların yan dal eğitimi alabilmek için ter dökeceği 2026-YDUS, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları 13 Mart 2026 tarihinde başlayıp 23 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 13 Mart 2026 tarihinde başlayıp 23 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Adayların bu 10 günlük süre zarfında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, mobil uygulama veya ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecek. Fotoğraf: AA

YDUS başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Adaylar başvurularını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek:

  • Online: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)
  • Mobil: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
  • Bireysel: ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla

YDUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4 SORUDA 2026-YDUS BAŞVURU REHBERİ

Ücret, ödeme kanalları ve önemli saatler: İşte 2026-YDUS başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler…

Başvurular tam olarak ne zaman başlayıp bitiyor?

Başvurular 13 Mart 2026 saat 10:30 itibarıyla başladı. Son başvuru ve ödeme tarihi ise 23 Mart 2026 saat 23:59 olarak belirlendi.

2026-YDUS sınav ücreti ne kadar?

Adayların sınav başvurularının geçerli sayılması için 4.300 TL tutarındaki sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

Ödemeler hangi bankalara ve nasıl yapılabilir?

  • Ödemeler birçok bankanın şubesi, ATM'si veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Öne çıkan kanallar şunlar:
  • Tüm İşlemler (Şube/ATM/İnternet): Akbank, Albaraka Türk, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım.
  • Sadece İnternet/Mobil: Ziraat Bankası (Şubeden ödeme yapılamaz), Yapı Kredi (Sadece mobil).
  • En Hızlı Yöntem: ÖSYM'nin kendi kartlı ödeme sistemi olan https://sanalpos.osym.gov.tr/ adresi üzerinden bankaya gitmeden işlem yapabilirsiniz.

KKTC'den başvuracak adaylar için bir kısıtlama var mı?

Bazı bankaların (Akbank, Albaraka, QNB Finansbank vb.) ödeme sistemleri KKTC başvurularını kapsamamaktadır. KKTC'deki adayların kılavuzda belirtilen uygun kanalları veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'ni kullanmaları önerilir.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

