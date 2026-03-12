Sadece sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri bu hizmeti verecek. Kimler Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı? Sınava giriş için gerekli olan kimlik belgelerinde şu sorunları yaşayanlar başvurabilir: T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler,

Kimlik kartında fotoğrafı bulunmayanlar,

Nüfus cüzdanı olmayan veya cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ve soğuk damga eksikliği olanlar.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin tam listesi ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Başvuru sonucunda hangi belge verilecek? Müdürlük personeli tarafından adaylara üzerinde fotoğraf bulunan, imzalı, mühürlü ve karekodlu/barkodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Bu belge sınav girişinde geçerli sayılacaktır.