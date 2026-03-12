ÖSYM, 15 Mart 2026'da yapılacak MEB-EKYS, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları öncesi kritik bir duyuru yayımladı. Sınav günü kimlik kartını kaybeden veya belgesinde eksiklik olan adayların mağduriyet yaşamaması için İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri belirlenen saatlerde açık tutularak hizmet verecek. İşte 5 soruda bilinmesi gerekenler...
Hangi sınavlara girecek adaylar bu hizmetten yararlanabilir?
15 Mart 2026 tarihinde yapılacak olan şu sınava girecek adaylar yararlanabilir:
Nüfus Müdürlükleri hangi saatler arasında açık olacak?
Nüfus müdürlükleri, sınavların başlama ve bitiş saatlerine göre iki farklı zaman diliminde hizmet verecek:
Kimler Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı?
Sınava giriş için gerekli olan kimlik belgelerinde şu sorunları yaşayanlar başvurabilir:
Başvuru sonucunda hangi belge verilecek?
Müdürlük personeli tarafından adaylara üzerinde fotoğraf bulunan, imzalı, mühürlü ve karekodlu/barkodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Bu belge sınav girişinde geçerli sayılacaktır.
Hangi Nüfus Müdürlükleri açık olacak?
Sadece sınav merkezlerinin bulunduğu İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacaktır. Adayların detaylı bilgi ve açık olacak müdürlüklerin tam listesi için www.osym.gov.tr adresini ziyaret etmeleri önem arz ediyor.