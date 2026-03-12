CANLI YAYIN
Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri: 15 Mart'ta sınavı olan dikkat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan üç önemli sınav öncesinde adaylar için kritik bir duyuru yayımladı. Kimlik kartı sorunu yaşayan adayların mağdur olmaması için belirlenen İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü mesai yapacak.

  • ÖSYM, 15 Mart 2026'da yapılacak MEB-EKYS, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için kimlik belgesi sorunu yaşayan adaylara yönelik özel düzenleme yaptı.
  • Sınav günü kimlik kartını kaybeden veya belgesinde eksiklik olan adaylar için İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri sabah grubu sınavları için 07.00-10.00, öğle grubu sınavları için 07.00-14.30 saatleri arasında hizmet verecek.
  • Adaylara nüfus müdürlüklerinde fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve karekodlu/barkodlu Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecek.
  • Sadece sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri bu hizmeti verecek.
  • Açık olacak nüfus müdürlüklerinin tam listesi ÖSYM'nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr adresinde yayımlandı.

ÖSYM, 15 Mart 2026'da yapılacak MEB-EKYS, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları öncesi kritik bir duyuru yayımladı. Sınav günü kimlik kartını kaybeden veya belgesinde eksiklik olan adayların mağduriyet yaşamaması için İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri belirlenen saatlerde açık tutularak hizmet verecek. İşte 5 soruda bilinmesi gerekenler...

Sınav günü kimlik kartını kaybedenler için İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri hizmet verecek. Fotoğraf:ÖSYM

Hangi sınavlara girecek adaylar bu hizmetten yararlanabilir?

15 Mart 2026 tarihinde yapılacak olan şu sınava girecek adaylar yararlanabilir:

  • 2026-MEB-EKYS (MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı)
  • 2026-TUS 1. Dönem (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
  • 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem (Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı)

Adaylara nüfus müdürlüklerinde fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve karekodlu/barkodlu Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecek. Fotoğraf:AA

Nüfus Müdürlükleri hangi saatler arasında açık olacak?

Nüfus müdürlükleri, sınavların başlama ve bitiş saatlerine göre iki farklı zaman diliminde hizmet verecek:

  • Sabah Grubu: 07.00 – 10.00 arası
  • Öğle Grubu: 07.00 – 14.30 arası

Sadece sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri bu hizmeti verecek.

Kimler Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı?

Sınava giriş için gerekli olan kimlik belgelerinde şu sorunları yaşayanlar başvurabilir:

  • T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler,
  • Kimlik kartında fotoğrafı bulunmayanlar,
  • Nüfus cüzdanı olmayan veya cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ve soğuk damga eksikliği olanlar.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin tam listesi ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Başvuru sonucunda hangi belge verilecek?

Müdürlük personeli tarafından adaylara üzerinde fotoğraf bulunan, imzalı, mühürlü ve karekodlu/barkodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Bu belge sınav girişinde geçerli sayılacaktır.

Hangi Nüfus Müdürlükleri açık olacak?

Sadece sınav merkezlerinin bulunduğu İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacaktır. Adayların detaylı bilgi ve açık olacak müdürlüklerin tam listesi için www.osym.gov.tr adresini ziyaret etmeleri önem arz ediyor.

