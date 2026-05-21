2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM’den hekim adaylarının heyecanla beklediği kritik açıklama geldi! 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilen 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları resmen açıklandı. Geleceğin uzman doktorları bugünden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemine giriş yaparak yerleştikleri hastane ve bölümleri öğrenebilecek.
Hızlı Özet Göster
- 2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
- Hekim adayları sonuçlara 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla erişebiliyor.
- Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.
- Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak yerleştikleri kurumları öğrenebilirler.
SON DAKİKA: 2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, hekim adayları yerleştirme sonuçlarına 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kolayca ulaşabiliyor.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarının detaylarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilir:
-
Resmi Adres: ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edin.
-
Gerekli Bilgiler: Sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak yerleştikleri kurumları öğrenebilirler.
TUS nedir?
3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.