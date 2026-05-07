Yeni ölçme ve değerlendirme sistemiyle birlikte Türkiye genelinde ortak yapılan yazılı sınavlar bu yıl da devam edecek. Öğrenciler hem karne dönemi öncesi başarı durumlarını belirleyecek hem de merkezi değerlendirme sistemi kapsamında sınava girecek. Açık uçlu soruların yer aldığı sınavlarda ders bazlı değerlendirme uygulamaları da dikkat çekiyor.
2026 MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre, ikinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları 1 Haziran ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Ülke genelinde uygulanacak sınavlarda öğrencilere her ders için 40 dakika süre tanınacak. Sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı soru tipleri kullanılacak.
ORTAK YAZILI SİSTEMİ DEVAM EDİYOR
MEB'in yeni ölçme ve değerlendirme düzenlemesi kapsamında belirlenen sınıf seviyelerinde ortak sınav uygulaması sürüyor. İkinci dönemin ilk ortak yazılı sınavları nisan ayında gerçekleştirilmişti.
İlk sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler şimdi ikinci ortak yazılı sürecine odaklandı.
HANGİ DERSLERİN DEĞERLENDİRMESİ ORTAK YAPILACAK?
MEB'in açıkladığı bilgilere göre 6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik derslerinin sınav değerlendirmeleri ülke genelinde ortak şekilde gerçekleştirilecek.
Bunun dışında yer alan 8. sınıf matematik, 10. sınıf matematik ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ise değerlendirme süreci okul yönetimlerinin aldığı karar doğrultusunda yürütülecek.
ÖĞRENCİLER İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR
Haziran ayında yapılacak ortak yazılılar, öğrencilerin yıl sonu başarı puanları açısından büyük önem taşıyor. Eğitim uzmanları, sınavlara hazırlık sürecinde konu tekrarlarının yanı sıra açık uçlu soru pratiğine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek 2. dönem 2. ortak yazılı sınavlarının sonuçlarının, sınav sürecinin 12 Haziran 2026 tarihinde sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.