Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Başkanlığı, 11 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) için sınav giriş belgelerini erişime açtı.

2026-TR-YÖS/2 giriş belgeleri erişime açıldı. (Foto: AA)

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine TR-YÖS ÖSYM internet adresi üzerinden ulaşabilecek.