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Adayların beklediği haber geldi! TR-YÖS 2 sınav yerleri açıklandı: ÖSYM belgeleri erişime açtı

2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) adayları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek sınavın giriş belgelerini erişime açarken adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri de belli oldu.

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Adayların beklediği haber geldi! TR-YÖS 2 sınav yerleri açıklandı: ÖSYM belgeleri erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) için sınav giriş belgelerini erişime açtı.

2026-TR-YÖS/2 giriş belgeleri erişime açıldı. (Foto: AA)2026-TR-YÖS/2 giriş belgeleri erişime açıldı. (Foto: AA)

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine TR-YÖS ÖSYM internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu. (Foto: ÖSYM)Adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu. (Foto: ÖSYM)

SINAV 11 EKİM'DE YAPILACAK

2026-TR-YÖS/2, 11 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava girecek adayların, sınav günü öncesinde giriş belgelerini kontrol etmeleri ve belgede belirtilen sınav binası ile salon bilgilerini öğrenmeleri gerekiyor.

Sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek. (Foto: AA)Sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek. (Foto: AA)

GİRİŞ BELGELERİNE NASIL ULAŞILACAK?

Adaylar, sınav giriş belgelerini tryos.osym.gov.tr adresinden erişerek görüntüleyebilecek.

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