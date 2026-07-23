2026 ÖZYES başvuruları başladı! Son gün 28 Temmuz

Spor alanında üniversite eğitimi almak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ÖZYES kapsamında spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, 28 Temmuz gecesine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) 2026 ÖZYES BAŞVURULARI BAŞLADI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) başvuruları başladı. 2026-ÖZYES başvuruları başladı. ÖZYES BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.