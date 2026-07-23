2026 ÖZYES başvuruları başladı! Son gün 28 Temmuz
Üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına öğrenci kabulü için düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 28 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin çevrim içi platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.
Spor alanında üniversite eğitimi almak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ÖZYES kapsamında spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, 28 Temmuz gecesine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
2026 ÖZYES BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) başvuruları başladı.
ÖZYES BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.
ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
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