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2026 ÖZYES başvuruları başladı! Son gün 28 Temmuz

Üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına öğrenci kabulü için düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 28 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin çevrim içi platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

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2026 ÖZYES başvuruları başladı! Son gün 28 Temmuz

Spor alanında üniversite eğitimi almak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ÖZYES kapsamında spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, 28 Temmuz gecesine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

2026 ÖZYES BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) başvuruları başladı.

2026-ÖZYES başvuruları başladı.2026-ÖZYES başvuruları başladı.

ÖZYES BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

Üniversitelerin spor bölümleri için başvuruların 28 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor.Üniversitelerin spor bölümleri için başvuruların 28 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2026 ÖZYES Başvuruları Başladı
Sınav Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Üniversitelerin spor programlarına özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için başvurular başladı.
Başvuru Tarihleri
Başlangıç 23 Temmuz 2026
Son Başvuru 28 Temmuz 2026 – Saat 23.59
Başvuru Bilgileri
Başvuru Adresi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
Mobil Başvuru: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Giriş Bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
Kimler Başvurabilir?
Spor programlarına özel yetenek sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar başvurabilir.

Başvurular adaylar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
⏰ Son Tarih Uyarısı
Adayların başvurularını 28 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

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