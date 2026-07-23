2026 ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sorgulama ekranı

Sınava sayılı günler kala adayların sınav yerleri netleşirken, giriş belgeleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebiliyor. ÖSYM ayrıca sınav günü uygulanacak giriş saatine ilişkin önemli bir hatırlatma yaparak, adayların belirtilen süreden sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

2026-ALES/2'ye girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. (Görsel: AA)

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) sınav giriş belgelerini erişime açtı. Başvurusunu tamamlayan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin yerleştirme işlemleri de tamamlandı.

BELGELER AİS ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Belgeler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak görüntülenip çıktı alınabilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve diğer sınav bilgileri yer alıyor.

2026 ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, 2 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek ALES/2 öncesinde adaylara sınav günü kurallarını da hatırlattı. Kurumun açıklamasına göre, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına gelen adaylar sınava alınmayacak. (Görsel: AA)

SINAV GÜNÜ SAAT UYARISI

ÖSYM, sınava katılacak adayların giriş saatine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Buna göre, 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak 2026-ALES/2 sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları önem taşıyor.