2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2026 yılı sınav maratonu için geri sayım başladı. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar milyonlarca adayın heyecanla beklediği ÖSYM sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Peki yeni ÖSYM takvimi yayımlandı mı? İşte son durum…

2026 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi kritik sınavların tarihleri araştırılıyor. ÖSYM'nin her yıl olduğu gibi 2026 yılı için sınav takvimi belli oluyor. 2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

2026 ÖSYM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılına yaklaşılırken milyonlarca adayın gözü ÖSYM sınav takviminde. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve mezunlar, yeni yılın sınav tarihlerini merakla beklemeye başladı.

Resmi takvim yayımlandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden 2026 yılına ait tüm sınav tarihlerini görüntüleyebilecek.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

Henüz ÖSYM tarafından 2026 yılı sınav takvimi paylaşılmadı. Ancak kurumun önceki yıllardaki duyuru takvimi dikkate alındığında, 2026 sınav takviminin 2025 yılı sona ermeden, büyük olasılıkla Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, 2025 ÖSYM sınav takvimi 13 Kasım 2024'te duyurulmuştu. Bu nedenle, benzer bir tarihte yeni takvimin de adaylarla paylaşılması öngörülüyor.

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NETLEŞECEK

ÖSYM'nin yayımlayacağı takvimle birlikte YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS sınavlarının başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri de kesinlik kazanacak.

2026 yılına ait tüm sınav takvimi ve detaylar, ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında resmi olarak osym.gov.tr adresinde erişime açılacak.

