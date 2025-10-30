YKS sınav sistemi değişecek mi, ne zaman? Yapay zeka destekli yeni sistem nasıl olacak, açık uçlu sorular mı olacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milyonlarca öğrencinin hayatını şekillendiren en önemli sınavlardan biri olmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları sınav sisteminde köklü bir dönüşümün habercisi olarak yorumlandı. Bakan Tekin'in, 'yapay zeka destekli açık uçlu sorular' üzerine yürütülen proje hakkında yaptığı açıklama eğitim gündemini yeniden hareketlendirdi.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:22