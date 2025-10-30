Kadraj Galeri Kadraj İkon YKS sınav sistemi değişecek mi, ne zaman? Yapay zeka destekli yeni sistem nasıl olacak, açık uçlu sorular mı olacak?

YKS sınav sistemi değişecek mi, ne zaman? Yapay zeka destekli yeni sistem nasıl olacak, açık uçlu sorular mı olacak?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:22
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendiren en önemli sınavlardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak son günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar sınav sisteminde köklü bir değişim olabileceği yönünde dikkat çekici sinyaller verdi.

Yapay Zeka Destekli Yeni Sınav Dönemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda eğitimde yapay zekanın kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "TÜBİTAK'la beraber yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu projenin temel amacı öğrencilerin sadece bilgi ezberlemesini değil aynı zamanda bilgiyi kullanma, analiz etme ve fikirlerini açıkça ifade etme becerilerini ölçmek. Ayrıca bu karmaşık soruların değerlendirme süreci, yapay zeka teknolojisi sayesinde daha hızlı ve objektif hale getirilecek.

Bakan Tekin'in açıklamaları eğitimde teknolojik dönüşümün artık ölçme ve değerlendirme süreçlerine de entegre edilmeye başlandığını gösteriyor.

YKS'de Açık Uçlu Sorular mı Olacak?

Bakan Tekin'in sözleri doğrudan YKS'yi işaret etmese de, eğitim sisteminde yapılan her yeniliğin kademeli olarak üniversiteye giriş sınavlarını da etkilemesi bekleniyor. 2025 YKS kılavuzuna ve mevcut uygulamalara göre sınav hala çoktan seçmeli (test) formatında yapılacak.