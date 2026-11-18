ALES/3 sınavına katılacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş belgelerine ulaşabilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 18 Kasım tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin [https://ais.osym.gov.tr] adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

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