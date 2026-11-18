2026 ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ALES/3 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini nasıl alacak, sınav günü hangi saatten sonra binaya giriş yasaklanacak ve sonuçlar hangi gün ilan edilecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/3) hazırlanan binlerce adayı ilgilendiren açıklama ÖSYM'den geldi. 29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak sınav öncesinde adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM, sınav giriş belgelerinin 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yerleri öğrenebilecek.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ALES/3 sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Adaylar, [ais.osym.gov.tr] adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak sınava giriş belgelerini edinebilecek.
2026 ALES 3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 yılının üçüncü ALES oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava başvuran adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçlarının 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
- Sınav tarihi: 22 Kasım 2026 Pazar
- Sonuçların açıklanacağı tarih: 10 Aralık 2026
SINAV GÜNÜ SAAT 10.00 UYARISI
ÖSYM, ALES/3'e katılacak adaylara sınav binalarına giriş saatine ilişkin önemli bir hatırlatmada bulundu. ÖSYM'nin duyurusuna göre 29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3 sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?
2026-ALES/3 başvuruları, 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Normal başvuru süresini kaçıran adaylara ise 21 Ekim'de geç başvuru imkânı sağlandı.
ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 18 Kasım tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin [https://ais.osym.gov.tr] adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.