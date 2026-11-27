2026 KPSS Ortaöğretim'e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Bu sistem, genel sıralamadan farklı olarak adayların yalnızca seçtikleri puan türü ve eğitim alanındaki rakipleri arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân tanır. Atama ve yerleştirme işlemlerine doğrudan bir etkisi bulunmayan ve resmi bir belge niteliği taşımayan bu veri, tamamen adayların tercih döneminde kendi alanlarındaki rekabet durumunu analiz edebilmeleri amacıyla bilgilendirme olarak sunulur.

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