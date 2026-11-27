2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamaları erişime açıldı! İşte sorgulama ekranı
ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılan adayların branş bazında sıralamalarını erişime açtı. Adaylar, kendi mezuniyet alanlarındaki güncel sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM'İN BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim'e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama; adayların kendi mezuniyet alanlarında (bölümlerinde) sınava giren diğer adaylar arasında kaçıncı sırada yer aldıklarını görmelerini sağlayan bir ÖSYM hizmetidir.
Bu sistem, genel sıralamadan farklı olarak adayların yalnızca seçtikleri puan türü ve eğitim alanındaki rakipleri arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân tanır. Atama ve yerleştirme işlemlerine doğrudan bir etkisi bulunmayan ve resmi bir belge niteliği taşımayan bu veri, tamamen adayların tercih döneminde kendi alanlarındaki rekabet durumunu analiz edebilmeleri amacıyla bilgilendirme olarak sunulur.