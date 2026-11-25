2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından 1 Kasım'da düzenlenen 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için sonuç heyecanı dorukta. Takvime göre bugün açıklanması beklenen sonuçlar için gözler ÖSYM'nin duyurularında. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? İşte adım adım ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. 1 Kasım 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan binlerce aday, sabahın erken saatlerinden itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar için kritik öneme sahip olan DHBT sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, yerleştirme ve atama takvimine yönelik beklentiler de hız kazanacak.
SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav sonuçları için önceden duyurduğu kesin bir açıklama saati bulunmuyor. Ancak sonuçların gün içinde (çoğunlukla 10.00 ile 14.00 saatleri arasında) adayların erişimine açılması öngörülüyor.
Sonuçlar sisteme yüklendiği anda ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) ve onaylı sosyal medya hesapları üzerinden resmi duyuru yapılacak.
DHBT PUAN TÜRLERİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
DHBT'ye katılan adayların puanları, eğitim seviyelerine ve daha önce girdikleri genel KPSS oturumlarına göre farklı puan türleriyle hesaplanıyor:
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KPSSP122: Ortaöğretim (lise) düzeyinde sınava giren adayların puan türü
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KPSSP123: Ön lisans düzeyinde sınava giren adayların puan türü
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KPSSP124: Lisans düzeyinde sınava giren adayların puan türü
Bu puanların hesaplanabilmesi için adayların kendi öğrenim düzeylerindeki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmış olmaları gerekiyor. DHBT sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticisi alım ilanlarını ve tercih kılavuzlarını beklemeye başlayacak.
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