Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar için kritik öneme sahip olan DHBT sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, yerleştirme ve atama takvimine yönelik beklentiler de hız kazanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. 1 Kasım 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan binlerce aday, sabahın erken saatlerinden itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyor.

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav sonuçları için önceden duyurduğu kesin bir açıklama saati bulunmuyor. Ancak sonuçların gün içinde (çoğunlukla 10.00 ile 14.00 saatleri arasında) adayların erişimine açılması öngörülüyor.

Sonuçlar sisteme yüklendiği anda ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) ve onaylı sosyal medya hesapları üzerinden resmi duyuru yapılacak.

Adım 2026 KPSS DHBT Sonuç Sorgulama İşlemi 1. Sisteme Giriş ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına giriş yapın. 2. Sonuç Duyurusunu Açın Ana ekranda yer alan duyurular listesinden "2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sonuçları" sekmesine tıklayın. 3. Kimlik Doğrulama Açılan kimlik doğrulama ekranına T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi eksiksiz şekilde yazın. Dilerseniz e-Devlet kapısı üzerinden de sisteme geçiş yapabilirsiniz. 4. Sonucu Görüntüleyin "Gönder" butonuna tıklayarak sınav sonuç belgenize, doğru-yanlış sayılarınıza ve eğitim düzeyinize göre hesaplanan DHBT puanınıza ulaşın. Önemli Bilgi ÖSYM mevzuatı gereği sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri, adaylara tebliğ hükmünde olacak.

DHBT PUAN TÜRLERİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

DHBT'ye katılan adayların puanları, eğitim seviyelerine ve daha önce girdikleri genel KPSS oturumlarına göre farklı puan türleriyle hesaplanıyor:

KPSSP122: Ortaöğretim (lise) düzeyinde sınava giren adayların puan türü

KPSSP123: Ön lisans düzeyinde sınava giren adayların puan türü

KPSSP124: Lisans düzeyinde sınava giren adayların puan türü

Bu puanların hesaplanabilmesi için adayların kendi öğrenim düzeylerindeki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmış olmaları gerekiyor. DHBT sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticisi alım ilanlarını ve tercih kılavuzlarını beklemeye başlayacak.

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Aşama Tarih / Detay Sınav Tarihi 1 Kasım 2026 Sınav Süresi ve Soru Sayısı 60 dakika / Toplam 40 soru (DHBT-1 ve DHBT-2) Sonuç Açıklama Tarihi 25 Kasım 2026 Sorgulama Adresi sonuc.osym.gov.tr

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